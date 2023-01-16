Премьер Швеции подтвердил приверженность страны меморандуму с Турцией по членству в НАТО

Стокгольм продолжает придерживаться Мадридского меморандума по вступлению в Североатлантический альянс и ведет успешные переговоры с Анкарой по данному вопросу.

Стокгольм продолжает придерживаться Мадридского меморандума по вступлению в Североатлантический альянс и ведет успешные переговоры с Анкарой по данному вопросу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"Я считаю, что мы всё еще находимся в очень хорошем положении, - отметил глава шведского правительства. - Если рассматривать ситуацию в рамках переговоров или продолжения подписанного в Мадриде меморандума, то она развивается хорошо".

Шведский министр не думает, что в отношении переговорного процесса с Анкарой "произошли какие-то значительные изменения".

"Швеция и Финляндия делают именно то, что они обязались выполнить в рамках соглашений с Турцией в Мадриде", - добавил он.