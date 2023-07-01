Премьер Швеции обсудит в США вступление в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетит США 5 июля и обсудит с американским президентом Джо Байденом вступление Стокгольма в Североатлантический альянс, конфликт в Украине и координацию политики в отношении КНР.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетит США 5 июля и обсудит с американским президентом Джо Байденом вступление Стокгольма в Североатлантический альянс, конфликт в Украине и координацию политики в отношении КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден и премьер-министр Кристерссон обсудят укрепление нашего сотрудничества в сфере безопасности и вновь выразят уверенность в том, что Швеция должна вступить в НАТО как можно скорее" - сообщила она. Среди тем переговоров также помощь Киеву, "более тесная координация по вопросам, связанным с Китаем", борьба с изменениями климата и новейшие технологии.

"Я рад, что президент Байден приглашает на встречу перед саммитом НАТО в Вильнюсе на следующей неделе. В центре внимания визита будут вступление Швеции в НАТО, а также другие вопросы, которые объединяют наши две страны: переход к зеленой экономике, вопросы технологий, поддержка Украины и трансатлантическое сотрудничество в отношении Китая. Я с нетерпением жду встречи с президентом Байденом", - прокомментировал Кристерссон.