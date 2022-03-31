Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО

Швеция не исключает возможного членства в НАТО.

Швеция не исключает возможного членства в НАТО.

Как передает Report, об этом заявила телеканалу SVT Nyheter премьер-министр Магдалена Андерссон.

"Мы можем сказать, что свобода от союзов (военно-политических - ред.) сослужила Швеции хорошую службу, она уберегла нас от конфликтов, но когда картина политики безопасности перерисовывается, необходимо провести обновленный анализ и на его основе принять решения", - пояснила она.

В середине марта шведский парламент обратился к правительству по вопросу сохранения возможности для Стокгольма подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.