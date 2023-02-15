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Премьер Швеции не исключил поставку истребителей Киеву

Премьер Швеции не исключил поставку истребителей Киеву Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил поставку Киеву истребителей Jas Gripen.
Другие страны
15 февраля 2023 г. 20:59
Премьер Швеции не исключил поставку истребителей Киеву

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил поставку Киеву истребителей Jas Gripen.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Киеве после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы ничего не исключаем, но сейчас не время для этого. Нам нужна международная коалиция, чтобы предпринять больше шагов. Я полностью понимаю точку зрения Украины, что мы не должны слишком затягивать [оказание помощи]. Это непрерывный процесс", - цитирует шведского премьера газета Aftonbladet.

Невозможность немедленной поставки истребителей Кристерссон объяснил процессом вступления в НАТО и сложным положением с "собственной обороной". "Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией, и это ставит нас в затруднительное положение. Мы осторожны с собственной обороной. Мы должны помогать Украине так, чтобы нам не было сложно обороняться".

При этом Кристерссон заверил, что Швеция неизменно поддерживает Киев. "Швеция будет продолжать оказывать максимальную поддержку в политическом, экономическом и военном отношении", - подчеркнул он.

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