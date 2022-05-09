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Премьер Шри-Ланки подал президенту прошение об отставке

Премьер Шри-Ланки подал президенту прошение об отставке Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса покидает свой пост на фоне экономического кризиса и массовых протестов.
Другие страны
9 мая 2022 г. 15:33
Премьер Шри-Ланки подал президенту прошение об отставке

Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса покидает свой пост на фоне экономического кризиса и массовых протестов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник ланкийский информационный портал Ada Derana.

По его информации, премьер подал прошение об отставке своему брату, президенту Готабайе Раджапаксе.

15.15

Власти Шри-Ланки в понедельник ввели комендантский час на всей территории страны после того, как в столице Коломбо произошли столкновения между сторонниками и противниками правительства. Пострадали около 80 человек.

Как передает Report, об этом сообщает индийское издание The Hindustan Times.

Для пресечения беспорядков полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

Беспорядки произошли даже несмотря на то, что президент страны Готабайя Раджапакса объявил о планах отправить в отставку премьера Махинду Раджапаксу и сформировать переходный кабинет.

Ситуация на Шри-Ланке значительно осложнилась в связи с длительным экономическим кризисом, самым серьезным с того момента, как в 1948 году страна обрела независимость от Великобритании.

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Версия на английском языке Curfew imposed across Sri Lanka

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