Премьер Шри-Ланки подал президенту прошение об отставке

Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса покидает свой пост на фоне экономического кризиса и массовых протестов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник ланкийский информационный портал Ada Derana.
По его информации, премьер подал прошение об отставке своему брату, президенту Готабайе Раджапаксе.
Власти Шри-Ланки в понедельник ввели комендантский час на всей территории страны после того, как в столице Коломбо произошли столкновения между сторонниками и противниками правительства. Пострадали около 80 человек.
Как передает Report, об этом сообщает индийское издание The Hindustan Times.
Для пресечения беспорядков полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.
Беспорядки произошли даже несмотря на то, что президент страны Готабайя Раджапакса объявил о планах отправить в отставку премьера Махинду Раджапаксу и сформировать переходный кабинет.
Ситуация на Шри-Ланке значительно осложнилась в связи с длительным экономическим кризисом, самым серьезным с того момента, как в 1948 году страна обрела независимость от Великобритании.