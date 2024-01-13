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Премьер Сербии отвергла обвинения в фальсификации выборов

Премьер Сербии отвергла обвинения в фальсификации выборов Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отвергла обвинения оппозиции в фальсификации на парламентских и местных выборах в прошлом месяце, подчеркнув, что новое правительство продолжит работу над интеграцией в ЕС.
Другие страны
13 января 2024 г. 12:14
Премьер Сербии отвергла обвинения в фальсификации выборов

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отвергла обвинения оппозиции в фальсификации на парламентских и местных выборах в прошлом месяце, подчеркнув, что новое правительство продолжит работу над интеграцией в ЕС.

Как передает Report, об этом Брнабич написала в колонке для Politico.

Брнабич отметила, что досрочные выборы в Сербии состоялись именно по требованию оппозиции, но "именно они прямо сообщили международным наблюдателям еще до дня голосования, что не признают результатов".

Премьер перечислила ряд реформ, принятых сербским правительством в последние годы для улучшения ситуации с выборами, и подчеркнула, что у наблюдателей не было существенных замечаний к результатам голосования.

"Для продолжения работы над интеграцией в ЕС, однозначным приоритетом для новой власти, ключевым является эффективное формирование нового правительства", - подчеркнула политик.

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