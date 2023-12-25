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Премьер Сербии: Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках

Премьер Сербии: Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 05:24
Премьер Сербии: Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках

Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.

Как передает Report, об этом телеканалу TV Pink заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

"У нас были данные от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это все глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент Сербии Александар Вучич, кто-то отнесся к этому серьезно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать", - отметила глава правительства.

Брнабич отдельно указала на то, что считает необходимым "поблагодарить людей из российских служб, которые владели всеми этими данными и поделились этой информацией" с сербской стороной. Премьер добавила, что ее заявление "не будет популярно на Западе".

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Версия на азербайджанском языке Serbiyanın baş naziri: “Moskva Belqradı mümkün iğtişaşlarla bağlı xəbərdar etmişdi”

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