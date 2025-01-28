Премьер Сербии: Массовые протесты в стране организованы из-за границы

Премьер Сербии Милош Вучевич, который сегодня подал в отставку, заявил, что протесты и блокады учреждений образования и трасс организованы из-за границы.

Премьер Сербии Милош Вучевич, который сегодня подал в отставку, заявил, что протесты и блокады учреждений образования и трасс организованы из-за границы.

Как передает Report, об этом cообщают сербские СМИ.

Он привел в пример последнюю стычку у офиса правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде в ночь на вторник.

"Это все организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества – образованию и детям. Это подло - умышленно поставить под угрозу Сербию как государство. Конечно, все, что происходило, протесты, блокады, ссоры на улицах, блокады трасс и мостов, непонимание одних и других, бесчисленные словесные и иногда физические разборки по всей Сербии", - заявил он.

По его словам, в отставку подал и глава городской администрации в Нови-Сада Милан Джурич.

Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября прошлого года. Заявленная причина протестов - обрушение козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, когда погибли 15 человек.