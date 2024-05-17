Премьер Сенегала раскритиковал Париж за политику в отношении его страны

Премьер-министр Сенегала Усман Сонко осудил косвенную поддержку со стороны Франции репрессий, которые происходили в последние годы в отношении сенегальской оппозиции, и не исключил постановки вопроса о закрытии французских баз на территории Сенегала.

Премьер-министр Сенегала Усман Сонко осудил косвенную поддержку со стороны Франции репрессий, которые происходили в последние годы в отношении сенегальской оппозиции, и не исключил постановки вопроса о закрытии французских баз на территории Сенегала.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, он выступил с речью в университете Дакара в присутствии прибывшего в Сенегал основателя левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.

"За весь период крайне жестоких преследований целого политического движения, повлекших за собой гибель более шестидесяти человек, тысяч раненых, более 1 тыс. политических заключенных, мы ни разу не услышали слов осуждения со стороны французского правительства происходивших в Сенегале событий, - цитирует Сонко сенегальский новостной портал Senego. - Это относится и ко всему Европейскому союзу. Правда состоит в том, что многие европейские правительства, особенно французское, никак не могут примириться с нашим суверенным политическим курсом и поставили цель воспрепятствовать ему".

Глава правительства заметил, что пример Сенегала свидетельствует о провале попытки президента Франции Эмманюэля Макрона реализовать новую политику в отношении Африки, так как Париж не отказался поддерживать авторитарные и коррумпированные режимы.

Сонко не исключил, что власти страны могут поставить вопрос о дальнейшем пребывании французский войск на территории Сенегала. "Спустя более 60 лет после достижения Сенегалом независимости мы должны задаться вопросом, почему французская армия до сих пор имеет в нашей стране военные базы и каково влияние этого присутствия Франции на наш суверенитет и нашу независимую политику, - заявил Сонко. - Я подтверждаю желание Сенегала обладать полным контролем над своей территорией, что несовместимо с длительным присутствием иностранных военных баз в Сенегале".