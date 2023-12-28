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Премьер Румынии: С марта 2024 года для нас откроют морские и воздушные границы Шенгена

Премьер Румынии: С марта 2024 года для нас откроют морские и воздушные границы Шенгена С марта 2024 года для граждан Румынии будут отменены воздушные и морские границы Шенгенской зоны.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 17:35
Премьер Румынии: С марта 2024 года для нас откроют морские и воздушные границы Шенгена

С марта 2024 года для граждан Румынии будут отменены воздушные и морские границы Шенгенской зоны.

Как передает Report, об этом премьер-министр страны Марчел Чолаку сообщил в соцсетях.

"Спустя 13 лет Румыния наконец войдет в Шенген. У нас есть политическое соглашение по этому поводу. С марта следующего года румыны смогут воспользоваться преимуществами Шенгенской зоны по воздуху и по морю", – отметил он.

По его словам, это значит, что порт Констанца увеличит свое значение.

"Я также убежден, что в 2024 году мы закроем переговоры и по сухопутной границе. Над этим национальным проектом работали очень долго", – добавил глава правительства Румынии.

Совет Евросоюза на уровне глав МВД в декабре прошлого года согласовал присоединение Хорватии к Шенгену, но отложил решения по Болгарии и Румынии. Вена заблокировала прием в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии.

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Версия на английском языке PM: Schengen sea and air borders to open for Romania from March 2024,

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