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Премьер Румынии призвал ЕС полностью отказаться от российского газа

Премьер Румынии призвал ЕС полностью отказаться от российского газа Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Der Standart призвал страны Евросоюза (ЕС) полностью отказаться от закупок российского газа и другой продукции по примеру Бухареста.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 20:40
Премьер Румынии призвал ЕС полностью отказаться от российского газа

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Der Standart призвал страны Евросоюза (ЕС) полностью отказаться от закупок российского газа и другой продукции по примеру Бухареста.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Министр отметил важность подобного шага, "так как существует очень большая разница между тем, что мы теряем, а именно комфортом", и тем, что происходит сегодня в мире. Чолаку также не поддержал продолжение поставок российского газа в Австрию.

"Я считаю, что ЕС готовится к полной независимости от российского газа, даже если цены на газ будут выше в течение определенного периода времени", — заключил Чолаку.

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