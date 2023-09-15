Премьер Румынии призвал ЕС полностью отказаться от российского газа

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Der Standart призвал страны Евросоюза (ЕС) полностью отказаться от закупок российского газа и другой продукции по примеру Бухареста.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Der Standart призвал страны Евросоюза (ЕС) полностью отказаться от закупок российского газа и другой продукции по примеру Бухареста.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Министр отметил важность подобного шага, "так как существует очень большая разница между тем, что мы теряем, а именно комфортом", и тем, что происходит сегодня в мире. Чолаку также не поддержал продолжение поставок российского газа в Австрию.

"Я считаю, что ЕС готовится к полной независимости от российского газа, даже если цены на газ будут выше в течение определенного периода времени", — заключил Чолаку.