Премьер Франции предупредил жителей о тяжелой ситуации из-за коронавируса

© RFI https://report.az/storage/news/a1b3bc60ac17d07d6b0d544c2e1567e1/dcd02432-34fa-4891-9b39-60ca871cfe56_292.jpg

Во Франции сложности, порожденные COVID-19, только начинаются.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом предупредил жителей Франции премьер-министр страны Эдуар Филипп на пресс-конференции в Париже.

"Хочу сказать вам с ясностью и откровенно: битва только начинается, 15 первых дней апреля будут еще более тяжелыми, чем заканчивающиеся 15 дней (марта - ред.)", - заявил Э.Филипп.

В пресс-конференции также участвовал министр здравоохранения Франции Оливье Веран, который сообщил, что правительство намерено увеличить число коек в реанимационных отделениях с 5 тысяч до 14-14,5 тысяч для усиления возможностей больниц бороться с эпидемией.

Медицинская администрация страны обновила накануне вечером данные развития эпидемии. Общее число летальных случаев в больницах Франции достигло 2 314. За последние сутки зарегистрировано 319 новых смертей.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в стране выросло до 37 575. Госпитализированы 17 620 человек. В реанимационных отделениях находятся 4 273 пациентов. Число вылечившихся составило 6 624 человек.

Накануне режим изоляции населения во Франции был продлен до 15 апреля с предупреждением о возможности дополнительного продления в дальнейшем, если того потребует ситуация.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.