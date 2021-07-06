Премьер Португалии сообщил о четвертой волне коронавируса в стране

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что страна столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что страна столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса.

Как передает Report, его слова приводит Journal de Noticias .

Кошта также отметил, что из-за этого темпы вакцинации населения будут наращиваться в ближайшие две недели.

"Стране по-прежнему сложно справиться с пандемией. Сейчас мы столкнулись уже с четвертой волной коронавируса. Нам нельзя расслабляться, ситуация требует от нас ускорения процесса вакцинации населения. В следующие две недели для этого будут предприняты большие усилия", - подчеркнул Кошта.

Он сказал, что борьба с коронавирусом не закончилась, она будет продолжаться.

По последним оценкам Главного управления здравоохранения Португалии, с начала пандемии в стране было зарегистрировано более 890 тыс. случаев заражения коронавирусом.