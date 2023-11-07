Президент Португалии принял отставку главы правительства

Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что президент страны Марселу Ребелу де Соуза принял его отставку.

Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что президент страны Марселу Ребелу де Соуза принял его отставку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN Portugal.

"Моя отставка была принята президентом республики", - заявил Кошта.

Ранее телеканал сообщал, что Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал государственный совет.

19:01

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отправился в Беленский дворец — официальную резиденцию португальского президента.

Как передает Report со ссылкой на телеканал SIC, он собирается направить главе государства Марселу Ребелу де Соуза прошение о своей отставке.

Как отмечает SIC, Кошта принял решение об уходе со своего поста на фоне обысков в его доме и аресте его соратников в рамках расследования предполагаемой коррупции. Телеканал добавляет, что премьер объявит о своем решении официально после встречи с президентом.

"Премьер-министр является объектом независимого расследования, проводимого прокуратурой в рамках расследования, начатого в Верховном суде", — говорится в сообщении.

Внимание следователей привлекла разведка лития на севере Португалии и мегапроект по производству зеленого водорода в Синеше. В рамках расследования, в частности, был допрошен глава администрации Кошты Витора Эскариа, консультант премьера Ласерда Мачадо и мэр Синеша Нуну Маскареньяш.