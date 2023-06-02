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Премьер Польши выступил за расширение границ ЕС на всю Европу

Премьер Польши выступил за расширение границ ЕС на всю Европу Текущий конфликт в Украине должен привести к тому, что Европейский союз будет распространяться на всю территорию Европы.
Другие страны
2 июня 2023 г. 13:15
Премьер Польши выступил за расширение границ ЕС на всю Европу

Текущий конфликт в Украине должен привести к тому, что Европейский союз будет распространяться на всю территорию Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на форуме под названием "Польша - большой проект".

Польский премьер считает, что сейчас Европа получила "исторический шанс". "Мы должны стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы. Украина и другие страны Восточной Европы - братские народы Польши, Франции и Испании", - сказал он, подчеркнув, что ставкой для Польши в текущем конфликте в Украине является "изменение геополитической траектории".

"Это шанс один на сотни лет, чтобы восток переместить на восток, расширить Европу, изменить политическую географию нашего континента, создать новую архитектуру безопасности, начертить новую карту Европы, свободную от постоянной угрозы со стороны России", - заявил Моравецкий.

По его словам, следует "втянуть Украину, а возможно, через какое-то время и Беларусь, в орбиту европейских структур, укрепить сотрудничество с США, чтобы атлантический мир стабильно стоял на двух ногах".

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