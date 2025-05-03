Премьер Польши в День конституции напомнил президенту страны об отставке

Премьер-министр Польши Дональд Туск в День конституции напомнил президенту страны Анджею Дуде, что тот скоро уйдет в отставку.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в День конституции напомнил президенту страны Анджею Дуде, что тот скоро уйдет в отставку.

Как передает Report, об этом Туск написал в соцсети Х.

"Слушая сегодня последнюю речь президента Дуды по случаю Дня конституции 3 мая, давайте вспомним о значении слов президентской присяги: "Я торжественно клянусь, что буду верен положениям конституции". Так давайте выберем президента, который будет верен этой клятве", - отметил премьер.

Дуда завершит свой второй срок президентства 6 августа 2025 года.

По данным СМИ, Дуда и Туск принадлежат к противоборствующим политическим силам, что приводит к затруднению в работе правительства. Например, Дуда отказывается подписывать законы, инициированные кабмином и принятые парламентом.