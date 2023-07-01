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Премьер Польши связал погромы во Франции с миграционной политикой

Премьер Польши связал погромы во Франции с миграционной политикой Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что протесты во Франции начались вследствие неконтролируемой миграционной политики. Этим он объяснил погромы и беспорядки в стране.
Другие страны
1 июля 2023 г. 22:04
Премьер Польши связал погромы во Франции с миграционной политикой

Погромы во Франции начались вследствие неконтролируемой миграционной политики.

Как передает Report, об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге.

"В течение одной ночи — несколько сотен спаленных домов, несколько тысяч сожженных автомобилей, выбитые окна, разграбленные больницы и школы. Это — последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять", - отметил глава польского правительства.

В связи с этим он обвинил Евросоюз в попытке принудить Польшу подписать новый миграционный пакт.

Документ предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема. В таком случае в фонд ЕС необходимо внести взнос на обустройство этих мигрантов в других странах. Голосование по документу прошло 8 июня на совещании глав МВД стран ЕС. Венгрия и Польша выступили против принятия пакта.

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