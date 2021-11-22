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Премьер Польши созвал Вышеградскую группу по ситуации на границе

Премьер Польши созвал Вышеградскую группу по ситуации на границе Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Вишеградскую группу (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) о встрече, чтобы обсудить ситуацию на польско-белорусской границе.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 11:38
Премьер Польши созвал Вышеградскую группу по ситуации на границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Вышеградскую группу (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) о встрече, чтобы обсудить ситуацию на польско-белорусской границе.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Завтра [у Моравецкого] новая встреча - Вышеградской группы в Будапеште. Премьер попросил Вышеградскую группу собраться в связи с актуальной геополитической ситуацией", - заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, не назвав конкретных стран. "Мы начинаем со стран нашего региона, которые более других находятся под угрозой геополитических последствий", - добавил он.

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Латвию, Литву и Эстонию, где обсудил миграционный кризис на границе с Беларусью. По его утверждению, текущие события - часть гибридной войны, другие элементы которой ситуация на Украине и рост цен на энергоносители.

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