Премьер Польши созвал Вышеградскую группу по ситуации на границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Вишеградскую группу (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) о встрече, чтобы обсудить ситуацию на польско-белорусской границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Вышеградскую группу (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) о встрече, чтобы обсудить ситуацию на польско-белорусской границе.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Завтра [у Моравецкого] новая встреча - Вышеградской группы в Будапеште. Премьер попросил Вышеградскую группу собраться в связи с актуальной геополитической ситуацией", - заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, не назвав конкретных стран. "Мы начинаем со стран нашего региона, которые более других находятся под угрозой геополитических последствий", - добавил он.

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Латвию, Литву и Эстонию, где обсудил миграционный кризис на границе с Беларусью. По его утверждению, текущие события - часть гибридной войны, другие элементы которой ситуация на Украине и рост цен на энергоносители.