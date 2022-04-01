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Премьер Польши считает, что Россия хочет захватить треть Украины в ближайшее время

Премьер Польши считает, что Россия хочет захватить треть Украины в ближайшее время Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в ближайшее время РФ постарается захватить треть территорий Украины.
Другие страны
1 апреля 2022 г. 03:24
Премьер Польши считает, что Россия хочет захватить треть Украины в ближайшее время

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в ближайшее время РФ постарается захватить треть территорий Украины.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью CNN.

По его словам, Москва использует это для усиления своей позиции на переговорах.

"Я вижу, как российские войска перегруппировываются, реорганизовываются. Я думаю, что довольно скоро они попытаются окружить украинские силы – в частности в районе Донбасса. А потом, захватив треть земли в Украине, они захотят вести переговоры с этой… очень сильной позиции", – сказал премьер.

Он добавил, что украинским партнерам необходимо продолжать вводить "сокрушительный набор санкций". Ведь, по его мнению, Москва "боится долгосрочных санкций".

"Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы перестать покупать российскую нефть и газ", – отметил Моравецкий.

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Версия на азербайджанском языке Polşanın baş naziri: "Rusiya Ukraynanın üçdə birini tutmaq istəyir"

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