Премьер Польши считает, что Россия хочет захватить треть Украины в ближайшее время

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в ближайшее время РФ постарается захватить треть территорий Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в ближайшее время РФ постарается захватить треть территорий Украины.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью CNN.

По его словам, Москва использует это для усиления своей позиции на переговорах.

"Я вижу, как российские войска перегруппировываются, реорганизовываются. Я думаю, что довольно скоро они попытаются окружить украинские силы – в частности в районе Донбасса. А потом, захватив треть земли в Украине, они захотят вести переговоры с этой… очень сильной позиции", – сказал премьер.

Он добавил, что украинским партнерам необходимо продолжать вводить "сокрушительный набор санкций". Ведь, по его мнению, Москва "боится долгосрочных санкций".

"Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы перестать покупать российскую нефть и газ", – отметил Моравецкий.