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Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам

Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите Европейского союза предложил остановить выдачу виз россиянам в рамках новых санкций против России.
Другие страны
26 марта 2022 г. 03:15
Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите Европейского союза предложил остановить выдачу виз россиянам в рамках новых санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Еще одно предложение - заморозка виз для всех россиян", - сказал он, пояснив, что, по его мнению, это нужно, чтобы россияне осознали происходящее в Украине.

По словам Моравецкого, новый пакет санкций против России должен быть выработан "быстро, лучше всего в эти выходные". "Я предложил пакет из 10 позиций, которые представил коллегам из ЕС. Некоторые из них активно обсуждались", - информировал он.

"Среди главных постулатов - блокада возможности транспорта - экспорта и импорта, за исключением ряда гуманитарных товаров", - сказал Моравецкий. Второй постулат - "полное эмбарго на российские нефть, уголь и, как можно скорее, газ", который, как он признал, не был встречен с энтузиазмом Германией, Австрией, Венгрией и рядом других стран. Также, по мнению Моравецкого, "европейские порты должны перестать принимать российские суда".

Еще один польский постулат - "борьба с российской пропагандой". Под этим Моравецкий подразумевает закрытие российских телевизионных каналов, радио и интернет-порталов. Также, по его мнению, нужно исключить Россию из международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Aİ-yə rusiyalılara vizanın dondurulmasını təklif edib

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