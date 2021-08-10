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Премьер Польши потребовал отставки вице-премьера

Премьер Польши потребовал отставки вице-премьера Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил президента страны Анджея Дуду отправить в отставку вице-премьера и министра труда, развития и технологий, лидера партии "Согласие" Ярослава Говина.
Другие страны
10 августа 2021 г. 22:58
Премьер Польши потребовал отставки вице-премьера
Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил президента страны Анджея Дуду отправить в отставку вице-премьера и министра труда, развития и технологий, лидера партии "Согласие" Ярослава Говина.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил агентству РАР представитель правительства Петр Мюллер.

Премьер считает, что работа его заместителя не отвечает критериям конструктивного сотрудничества в правительстве. Он отметил, что в партии "Согласие" не поддерживают социально-экономическую антикризисную программу, которую в мае поддержали все члены коалиции.

"Согласие" входит в правящую коалицию "Объединенные правые", которую возглавляет партия "Закон и справедливость".

В ответ на этот шаг Моравецкого все министры, представляющие партию "Согласие", объявили о выходе из коалиционного правительства.

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