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Премьер Польши отправил в отставку двух чиновников из-за заражения реки Одра

Премьер Польши отправил в отставку двух чиновников из-за заражения реки Одра Глава польского правительства Матеуш Моравецкий отправил в отставку руководителя Главной инспекции по охране окружающей среды Михала Мистшака и главу государственного агентства "Польские воды" Пшемыслава Даца из-за заражения реки Одра.
Другие страны
12 августа 2022 г. 22:26
Премьер Польши отправил в отставку двух чиновников из-за заражения реки Одра

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий отправил в отставку руководителя Главной инспекции по охране окружающей среды Михала Мистшака и главу государственного агентства "Польские воды" Пшемыслава Даца из-за заражения реки Одра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер сообщил в пятницу на своей странице в Facebook.

"Никто не мог предвидеть ситуацию, с которой мы имеем дело, но со всей уверенностью можно сказать, что реакция ответственных служб должна была последовать быстрее", - написал Моравецкий о причинах своего решения.

"Виновных в этом скандале, этом огромном экологическом преступлении мы хотим найти как можно скорее и наказать по всей строгости", - указал он. "На будущее будут сделаны выводы, а процедуры будут улучшены", - добавил премьер.

По мнению Моравецкого, вторая по величине польская река могла быть загрязнена намеренно. "Вполне вероятно, что в реку было сброшено огромное количество химических отходов и что это было сделано с полным осознанием рисков и последствий", - указал он.

Первые случаи массовой гибели рыбы были зафиксированы в Одре еще в конце июля. Уже выловлено более 10 тонн мертвой рыбы. Также обнаружены мертвые птицы и бобры. Местные власти требуют ввести режим стихийного бедствия.

Инспекция по охране окружающей среды Польши исследует пробы воды, чтобы определить причину происходящего. Уже удалось установить, что летнее повышение температуры воды не стало главной причиной заражения. Напротив, в воде обнаружен очень высокий уровень кислорода, свидетельствующий о попадании в нее химиката с сильными окислительными свойствами. Ранее эксперты заявляли, что в воду попал мезитилен (токсичное для водных организмов вещество), однако позднее эти сведения были опровергнуты.

Немецкие СМИ информировали, что в реке обнаружена ртуть. Польская сторона на основании проведенных экспертиз эти данные не подтвердила.

Власти, прокуратура и инспекторы проверяют расположенные на Одре предприятия и ищут источник попадания в воду опасных веществ. К вылову из реки мертвой рыбы привлекают военных. Граждан просят не приближаться к реке, не использовать ее воду для питья или купания.

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