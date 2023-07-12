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Премьер Польши отправил в Грузию врачей для обследования Саакашвили

Премьер Польши отправил в Грузию врачей для обследования Саакашвили Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил врачей в Грузию для обследования экс-президента Михаила Саакашвили.
Другие страны
12 июля 2023 г. 21:23
Премьер Польши отправил в Грузию врачей для обследования Саакашвили

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил врачей в Грузию для обследования экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом польский премьер сообщил в своем Twitter.

"Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе группа врачей из группы медико-гуманитарной помощи начала в Грузии комплексное медицинское обследование бывшего президента Михаила Саакашвили", - написал Моравецкий.

Напомним, что М.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в одну из частных больниц Тбилиси.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями по вопросу о Михаиле Саакашвили. Позднее глава грузинского МИД сообщил, что Тбилиси не будет вести с послом консультации.

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