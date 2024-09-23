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Премьер Польши обвинив бобров в подкопе дамб, пообещал начать с ними войну

Премьер Польши обвинив бобров в подкопе дамб, пообещал начать с ними войну В Польше бобры наносят вред дамбам - насыпям от наводнения, создаваемым в регионах, подверженных паводкам. Эта проблема требует быстрого решения.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 17:31
Премьер Польши обвинив бобров в подкопе дамб, пообещал начать с ними войну

В Польше бобры наносят вред дамбам - насыпям от наводнения, создаваемым в регионах, подверженных паводкам. Эта проблема требует быстрого решения.

Как передает Report, об этом сообщает Onet со слов премьер-министра Дональда Туска в встречи кризисного штаба в Вроцлаве.

"Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб", - пояснил он.

Он добавил, что любые действия в отношении бобров должны идти в рамках закона. Туск подчеркнул, что сохранность насыпей и их защита от подкопов животных - безусловный приоритет властей.

Польша столкнулась с серьезными наводнениями в южных, западных и юго-западных районах, вызванных сильными дождями. Для борьбы с последствиями длительных проливных дождей пришлось привлечь более 26 тыс. военных. Наводнения называют сильнешими за последние 30 лет. В 28 районах Силезского, Нижнесилезского и Опольского воеводств объявлен режим стихийного бедствия.

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Версия на английском языке Polish PM declares war on beavers for undermining flood defenses

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