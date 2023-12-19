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Премьер Польши назначил новых руководителей спецслужб страны

Премьер Польши назначил новых руководителей спецслужб страны Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о назначении новых руководителей пяти спецслужб страны.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 18:45
Премьер Польши назначил новых руководителей спецслужб страны

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о назначении новых руководителей пяти спецслужб страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам заседания Кабинета министров.

Как сообщил Туск на пресс-конференции, Агентство разведки возглавит полковник Павел Шота, Агентство внутренней безопасности - полковник Рафал Сырыско, Службу военной разведки - полковник Дорота Кавецкая, Службу военной контрразведки - генерал Ярослав Стружик, Центральное антикоррупционное бюро - Агнешка Квятковская-Гурдак.

13 декабря Туск направил в профильную парламентскую комиссию предложение об отставке руководителей пяти спецслужб страны, по которому было вынесено положительное решение.

12 декабря депутаты Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Оно сменило Кабинет министров Моравецкого. 13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Туска и новый состав Кабинета министров.

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Версия на английском языке Polish PM appoints new heads of country’s intelligence services

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