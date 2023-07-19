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Премьер Польши: Мы не откроем границу для зерна из Украины после 15 сентября

Премьер Польши: Мы не откроем границу для зерна из Украины после 15 сентября Польша не откроет свою границу для зерна из Украины и продлит запрет после 15 сентября на его поставки в страну, если этого не сделает Еврокомиссия (ЕК).
Другие страны
19 июля 2023 г. 16:55
Премьер Польши: Мы не откроем границу для зерна из Украины после 15 сентября

Польша не откроет свою границу для зерна из Украины и продлит запрет после 15 сентября на его поставки в страну, если этого не сделает Еврокомиссия (ЕК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи представителей министерств сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

По его словам, через неполные два месяца - 15 сентября - ЕК может снова открыть границы для украинского зерна, но Польша не может позволить дестабилизировать свой рынок.

"Я хочу прямо сказать - мы не откроем этой границы", - заявил Моравецкий. "Или Еврокомиссия согласится выработать общее решение, которое продлит этот запрет, или мы сделаем это сами", - добавил он.

Отметим, что ранее эти страны обратились в Еврокомиссию с требованием пролонгировать запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов из Украины.

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