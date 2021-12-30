Премьер Польши: Брюссель несет часть ответственности за высокие цены на газ и энергию

Евросоюз несет часть ответственности за высокие цены на газ и энергию в Европе.

Евросоюз несет часть ответственности за высокие цены на газ и энергию в Европе.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в четверг в эфире телеканала TVN24."

Россия ответственна, и Брюссель также ответственен за очень высокие цены энергии и газа", - полагает Моравецкий. При этом он вновь упомянул газопровод "Северный поток - 2" в качестве элемента газового шантажа.

"Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе", - указал премьер.