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Премьер Польши: Более сотни бойцов "Вагнер" двинулись к Сувальскому коридору

Премьер Польши: Более сотни бойцов "Вагнер" двинулись к Сувальскому коридору Более сотни наемников ЧВК "Вагнер" двинулись со стороны Беларуси к Сувальскому коридору, по которому проходит польско-литовская граница.
Другие страны
29 июля 2023 г. 16:44
Премьер Польши: Более сотни бойцов Вагнер двинулись к Сувальскому коридору

Более сотни наемников ЧВК "Вагнер" двинулись со стороны Беларуси к Сувальскому коридору, по которому проходит польско-литовская граница.

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, "Вагнер" таким образом готовится к гибридному нападению на Польшу. Вагнеровцы под видом белорусских пограничников будут помогать нелегалам проникнуть в Польшу.

Моравецкий не исключил, что и сами наемники под видом мигрантов могут перейти польскую границу.

Отметим, что ранее сегодня Польша и Литва заявили о том, что могут полностью закрыть границы с Беларусью из-за присутствия в этой стране бойцов "Вагнер".

Сувальский коридор - линия границы Польши с Литвой длиной около 100 км. НАТО называло этот коридор наиболее уязвимым участком внешних границ альянса и возможной целью России.

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