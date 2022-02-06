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Премьер Перу ушел в отставку на четвертый день после своего назначения

Премьер Перу ушел в отставку на четвертый день после своего назначения Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто подал в отставку спустя четыре дня после своего назначения.
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6 февраля 2022 г. 17:11
Премьер Перу ушел в отставку на четвертый день после своего назначения

Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто подал в отставку спустя четыре дня после своего назначения.

Как передает Report, об этом отмечает Bloomberg.

Поводом для отставки стала критика общественности, последовавшая за публикацией в местных СМИ информации, что в 2016 году супруга политика обвинила его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери. Сам Валер Пинто отрицает обвинения и заявляет, что данные сообщения являются ложными. В то же время он заявил, что "уйдет в свои покои, чтобы залечить раны, и вернется, когда этого пожелает общественность".

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