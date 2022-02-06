Премьер Перу ушел в отставку на четвертый день после своего назначения

Премьер Перу ушел в отставку на четвертый день после своего назначения

Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто заявил в субботу о своей отставке из-за появления в местной прессе информации о том, что его супруга в 2016 году обвиняла его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери.

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