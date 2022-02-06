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Премьер Перу ушел в отставку на четвертый день после своего назначения

Премьер Перу ушел в отставку на четвертый день после своего назначения Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто заявил в субботу о своей отставке из-за появления в местной прессе информации о том, что его супруга в 2016 году обвиняла его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери.
Другие страны
6 февраля 2022 г. 02:58
Премьер Перу ушел в отставку на четвертый день после своего назначения

Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто заявил в субботу о своей отставке из-за появления в местной прессе информации о том, что его супруга в 2016 году обвиняла его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире государственного телевидения

"Я признаю поражение, нанесенное мне газетами Перу, которые… связаны с ультраправыми. (Обвинения) построены на ложной информации. Я собираюсь подать в суд на людей, которые заявляли, что это правда", - сказал Пинто.

Президент Перу Педро Кастильо во вторник привел к присяге новый состав кабинета министров, который стал третьим с момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года.

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