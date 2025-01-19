Премьер Палестины передал президенту план восстановления Газы

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа представил президенту страны и главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу план восстановления сектора Газа.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа представил президенту страны и главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу план восстановления сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщило агентство WAFA.

По его данным, подготовленный правительством Мустафы план рассчитан на ближайшие полгода, во время которых необходимо будет "принять экстренные меры, чтобы остановить израильскую агрессию в отношении палестинцев".

Документ также предусматривает "ускорение процесса доставки и распределения гуманитарной помощи" жителям Газы: с этой целью ПНА планирует "разобрать завалы на главных дорогах сектора, восстановить основные объекты инфраструктуры, включая медучреждения", а также предоставить проживающим в анклаве палестинцам "доступ к базовым коммунальным услугам" и построить временное жилье для тех, кто лишился дома. Детям Газы палестинское правительство на Западном берегу реки Иордан обещает дать возможность завершить образование.

Указанный план был разработан в координации с ООН и иными международными организациями, отметило WAFA, добавив, что, следовательно, указанный в нем комплекс мер, как ожидается, получит "широчайшую поддержку на международном уровне".