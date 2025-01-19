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Премьер Палестины передал президенту план восстановления Газы

Премьер Палестины передал президенту план восстановления Газы Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа представил президенту страны и главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу план восстановления сектора Газа.
Другие страны
19 января 2025 г. 21:22
Премьер Палестины передал президенту план восстановления Газы

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа представил президенту страны и главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу план восстановления сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство WAFA.

По его данным, подготовленный правительством Мустафы план рассчитан на ближайшие полгода, во время которых необходимо будет "принять экстренные меры, чтобы остановить израильскую агрессию в отношении палестинцев".

Документ также предусматривает "ускорение процесса доставки и распределения гуманитарной помощи" жителям Газы: с этой целью ПНА планирует "разобрать завалы на главных дорогах сектора, восстановить основные объекты инфраструктуры, включая медучреждения", а также предоставить проживающим в анклаве палестинцам "доступ к базовым коммунальным услугам" и построить временное жилье для тех, кто лишился дома. Детям Газы палестинское правительство на Западном берегу реки Иордан обещает дать возможность завершить образование.

Указанный план был разработан в координации с ООН и иными международными организациями, отметило WAFA, добавив, что, следовательно, указанный в нем комплекс мер, как ожидается, получит "широчайшую поддержку на международном уровне".

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