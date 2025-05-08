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Премьер Пакистана заявил Рубио о праве страны на самооборону

Премьер Пакистана заявил Рубио о праве страны на самооборону Пакистан имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Другие страны
8 мая 2025 г. 20:39
Премьер Пакистана заявил Рубио о праве страны на самооборону

Пакистан имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Geo TV, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе телефонного разговора с Госсекретарем США Марко Рубио.

По данным телеканала, глава правительства исламской республики проинформировал американского чиновника о развитии конфликта с Индией. Он осудил ракетные удары и налеты БПЛА индийских ВС, в результате которых погиб 31 гражданин Пакистана, еще 57 получили ранения.

Шариф подтвердил приверженность властей и военного командования страны защите ее суверенитета и территориальной целостности. Глава правительства отметил, что народ Пакистана возмущен неспровоцированными актами войны со стороны Индии, подчеркнув, что Исламабад оставляет за собой право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, пакистанский лидер положительно оценил проявленное президентом США Дональдом Трампом внимание к нынешнему ухудшению обстановки в Южной Азии.

Рубио указал, что США пристально следят за развитием событий в регионе. Он также подчеркнул необходимость обеих сторон конфликта сотрудничать для деэскалации.

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