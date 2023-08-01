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Премьер Пакистана заявил о готовности к переговорам с Индией о нормализации отношений

Премьер Пакистана заявил о готовности к переговорам с Индией о нормализации отношений Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил готовность начать переговоры с Индией о нормализации двусторонних отношений.
Другие страны
1 августа 2023 г. 20:55
Премьер Пакистана заявил о готовности к переговорам с Индией о нормализации отношений

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил готовность начать переговоры с Индией о нормализации двусторонних отношений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Dawn.

"Две страны не могут являться нормальными соседями, если серьезные вопросы в их отношениях не будут решаться путем содержательных мирных переговоров", - приводит слова главы правительства газета Dawn.

Подразумевая Индию и Пакистан, Шариф заявил, что война не является средством решения спорных вопросов между странами. "Мы не испытываем вражды к кому-либо. Мы должны заботиться о себе, строить наше государство и отношения с нашим соседом. Мы готовы говорить с ним при условии, что он с пониманием относится к нашим проблемам и настроен серьезно обсуждать назревшие вопросы за столом переговоров, потому что война больше не способ их решения", - сказал он.

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