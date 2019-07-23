​Премьер Пакистана встретится с талибами

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что встретится с представителями радикального движения "Талибан".
Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".
"Теперь я встречусь с "Талибаном" и сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться от них переговоров с афганским правительством, чтобы выборы в Афганистане были инклюзивными и чтобы "Талибан" тоже в них участвовал», — сказал он.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновит переговоры в Дохе по афганскому урегулированию с представителями радикального движения "Талибан".
Tural AsadiАвтор новости