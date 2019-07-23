 Наверх

Премьер Пакистана встретится с талибами

​Премьер Пакистана встретится с талибами
© Reuters

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что встретится с представителями радикального движения "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Теперь я встречусь с "Талибаном" и сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться от них переговоров с афганским правительством, чтобы выборы в Афганистане были инклюзивными и чтобы "Талибан" тоже в них участвовал», — сказал он.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновит переговоры в Дохе по афганскому урегулированию с представителями радикального движения "Талибан".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!