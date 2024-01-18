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Премьер Пакистана возвращается из Давоса из-за обострения отношений с Ираном

Премьер Пакистана возвращается из Давоса из-за обострения отношений с Ираном Премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и спешно вылетает в Исламабад.
Другие страны
18 января 2024 г. 10:10
Премьер Пакистана возвращается из Давоса из-за обострения отношений с Ираном

Премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и спешно вылетает в Исламабад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The News International.

Глава правительства принял решение об экстренном возвращении на родину, так как 16 января Вооруженные силы Ирана с помощью беспилотников и ракет нанесли удар по штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на территории Пакистана.

По данным агентства Tasnim, при проведении операции использовались беспилотники и ракеты. Пакистанский МИД осудил удар, назвав его нарушением воздушного пространства, которое может повлечь за собой серьезные последствия.

18 января МИД Пакистана подтвердил нанесение ударов в нескольких районах иранского округа Сераван (провинция Систан и Белуджистан), заявив, что их целью были "укрытия террористов".

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