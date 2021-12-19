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Премьер Пакистана призвал США оказать поддержку Афганистану

Премьер Пакистана призвал США оказать поддержку Афганистану Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал Соединенные Штаты оказать поддержку афганскому народу.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 14:03
Премьер Пакистана призвал США оказать поддержку Афганистану

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал Соединенные Штаты оказать поддержку афганскому народу.

Как передает Report, соответствующий призыв пакистанский премьер озвучил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Афганский народ столкнулся от острой нехваткой продовольствия и страдает от голода. Если международное сообщество не окажет своевременную помощь, то эта страна столкнется с серьезным гуманитарным кризисом. Афганистан не должен вновь превратиться в "рай" для международных террористов", - сказал Хан.

Пакистанский премьер назвал действия ряда стран в регионе "безумием", напомнив, что эти государства пытались силой достичь своих целей в Афганистане.

Сложившаяся ныне ситуация в Афганистане представляет проблему и для Пакистана, так как именно соседи больше всего страдают от хаоса в регионе, подчеркнул Хан.

Затрагивая ситуацию в подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир, пакистанский премьер отметил, что этот регион с населением 8 млн человек превратился в тюрьму под открытым небом.

"Правящая в Индии радикальная партия Бхаратия Джаната (БДП) опасна как для Индии, так и для региона", уверен Хан.

Премьер выразил обеспокоенность и по поводу возможного начала ядерной войны на юге Азии, которую может спровоцировать нынешний политический курс БДП.

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Версия на английском языке Pakistan's PM calls on US to support Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Pakistanın baş naziri ABŞ-ı Əfqanıstanı dəstəkləməyə çağırıb

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