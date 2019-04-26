​Премьер Пакистана призвал бороться с климатическими изменениями

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь" предложил странам-участницам создать проекты по борьбе с климатическими изменениями и налаживанию туристических обменов.

"В свете того, что инициатива "Один пояс, один путь" продвигается вперед, я предлагаю объединить наши усилия и сфокусироваться на народах наших стран, а также на преодолении препятствий на пути к устойчивому росту. Некоторые моменты уже были обозначены в речи председателя Си Цзиньпина, но я бы хотел выдвинуть и свои предложения", - как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сказал Имран Хан.

По его словам, "во-первых, необходимо предпринять совместные усилия для уменьшения неблагоприятного воздействия изменения климата, в нашей стране за последние пять лет мы успешно высадили пять миллиардов деревьев, и мы уже запустили национальную кампанию, которая предусматривает посадку 10 миллиардов деревьев в ближайшие пять лет, я бы хотел предложить форуму, что у нас должен быть совместный амбициозный проект по посадке деревьев, так мы вместе сможем смягчить негативное влияние изменения климата для будущих поколений".

Также он отметил необходимость создания туристического коридора для продвижения гуманитарных обменов и контактов и понимания культур друг друга.