Премьер Пакистана пригрозил не признавать власть оппозиции в случае вотума недоверия

Голосование в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) по вотуму недоверия премьер-министру Пакистана Имрану Хану чревато приходом к власти в стране "импортированного правительства", которое нельзя будет признавать.

Голосование в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) по вотуму недоверия премьер-министру Пакистана Имрану Хану чревато приходом к власти в стране "импортированного правительства", которое нельзя будет признавать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким предостережением глава правительства выступил в пятницу в обращении к нации, которое транслировали ведущие телеканалы республики.

"Я не признаю импортированное правительство", - заявил Хан, подчеркнув, что передачу власти требуется осуществлять только демократическим путем - через выборы.

Премьер, сославшись на бывшего посла Пакистана в США Асада Маджида Хана (завершил работу в должности 24 марта 2022 года), выразил мнение, что попытка его смещения с поста премьера была срежиссирована Западом "за несколько месяцев" до внесения оппозицией предложения о вотуме недоверия. Как заверил Хан, у него нет "денег, собственности или банковских счетов за рубежом", поэтому его решения не подвержены влиянию извне. "Вся эта драма направлена на то, чтобы убрать одного человека", - пояснил он.

Глава правительства призвал сограждан 10 апреля принять участие в общенациональной мирной акции протеста. "Вы должны отстаивать независимость. Это ваша ответственность", - заявил Хан.

Напомним, что 8 марта оппозиция Пакистана инициировала попытку объявить вотум недоверия главе правительства, обвинив Хана, который пришел к власти в 2018 году, в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране и в коррупции. Премьер неоднократно заявлял, что политический процесс против него инспирирован и финансируется из-за рубежа.