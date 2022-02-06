Премьер Пакистана посетит Россию впервые за 23 года

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в этом месяце прибудет в Россию с двухсторонним визитом.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в этом месяце прибудет в Россию с двухсторонним визитом.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Wion .

"Премьер-министр Пакистана Имран Хан станет первым премьер-министром страны за 23 года, который отправится с двусторонним визитом в Россию", - отметил индийский канал.

Напомним, что последний визит был совершен Навазом Шарифом в марте 1999 года.

Согласно имеющейся информации, в ходе переговоров стороны обсудят отношения двух стран, оборонные вопросы, ситуацию в Афганистане и газопровод "Пакистанский поток". В состав делегации Хана войдут министры кабмина Пакистана. Уточняется, что приглашение приехать в Россию сделал российский лидер Владимир Путин.