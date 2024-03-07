Премьер Пакистана поручил ускорить приватизацию национального авиаперевозчика

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил провести приватизацию национального авиаперевозчика Pakistan International Airlines (PIA) не позднее 15 июня.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил провести приватизацию национального авиаперевозчика Pakistan International Airlines (PIA) не позднее 15 июня.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Express Tribune.

Шариф выразил согласие со схемой раздела РIA к 15 июня на две частные компании и созданием холдинга, уполномоченного выплатить долги авиаперевозчика его кредиторам.

Реализация этого плана возможна только в случае согласия с ним кредиторов РIA.

Убытки PIA с 2012 года достигли 7,1 млрд долларов. Из-за отсутствия госсредств для финансирования авиакомпании в октябре 2023 года правительство приняло решение о ее приватизации.