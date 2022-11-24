О нас

Премьер Пакистана отправится с двухдневным визитом в Турцию

Премьер Пакистана отправится с двухдневным визитом в Турцию Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 25 ноября отправится с официальным двухдневным визитом в Турцию.
Другие страны
24 ноября 2022 г. 22:34
Премьер Пакистана отправится с двухдневным визитом в Турцию

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 25 ноября отправится с официальным двухдневным визитом в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба МИД Пакистана.

В рамках пребывания в Стамбуле глава правительства Пакистана встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Лидеры обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двухсторонних отношений, обсудят ситуацию в регионе и другие темы. Шахбаз и Эрдоган также примут участие в церемонии спуска на воду и передаче ВМС Пакистана третьего из четырех корветов класса "Ада", построенных в рамках турецкого проекта MILGEM", - отмечается в пресс-релизе. Новому кораблю присвоено имя PNS Khaibar.

У премьер-министра Пакистана также запланированы встречи с представителями турецкого бизнес-сообщества и президентом Банка торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ECO Trade and Development Bank, ETDB) Ялчином Юкселем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri Türkiyəyə iki günlük səfər edəcək

Другие новости из категории

СПЧ ООН учредил миссию по расследованию нарушений прав человека в Иране
СПЧ ООН учредил миссию по расследованию нарушений прав человека в Иране
24 ноября 2022 г. 21:46
На севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
На севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
24 ноября 2022 г. 21:17
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
ФотоПрезидент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Во Франции расследуют нелегальное финансирование избирательной кампании Макрона
Во Франции расследуют нелегальное финансирование избирательной кампании Макрона
24 ноября 2022 г. 20:35
В США полиция просит разрешение на использование роботов-убийц
В США полиция просит разрешение на использование роботов-убийц
24 ноября 2022 г. 18:55
Три авианосные группы НАТО провели учения вблизи Балкан
Три авианосные группы НАТО провели учения вблизи Балкан
24 ноября 2022 г. 17:07
ЕП проголосовал за запрет на въезд в ЕС по выданным в ряде регионах паспортам РФ
ЕП проголосовал за запрет на въезд в ЕС по выданным в ряде регионах паспортам РФ
24 ноября 2022 г. 16:51
Участники СПЧ ООН призвали расследовать нарушения прав человека в Иране
Участники СПЧ ООН призвали расследовать нарушения прав человека в Иране
24 ноября 2022 г. 16:00
Парламент Ливана в седьмой раз не смог выбрать президента
Парламент Ливана в седьмой раз не смог выбрать президента
24 ноября 2022 г. 15:40
ЕС работает над девятым пакетом санкций против России
ЕС работает над девятым пакетом санкций против России
24 ноября 2022 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi