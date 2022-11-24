Премьер Пакистана отправится с двухдневным визитом в Турцию

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 25 ноября отправится с официальным двухдневным визитом в Турцию.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 25 ноября отправится с официальным двухдневным визитом в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба МИД Пакистана.

В рамках пребывания в Стамбуле глава правительства Пакистана встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Лидеры обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двухсторонних отношений, обсудят ситуацию в регионе и другие темы. Шахбаз и Эрдоган также примут участие в церемонии спуска на воду и передаче ВМС Пакистана третьего из четырех корветов класса "Ада", построенных в рамках турецкого проекта MILGEM", - отмечается в пресс-релизе. Новому кораблю присвоено имя PNS Khaibar.

У премьер-министра Пакистана также запланированы встречи с представителями турецкого бизнес-сообщества и президентом Банка торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ECO Trade and Development Bank, ETDB) Ялчином Юкселем.