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Премьер Пакистана осудил власти Индии за давление на мусульман

Премьер Пакистана осудил власти Индии за давление на мусульман Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф раскритиковал правительство Индии за давление на мусульман, протестовавших против оскорбления пророка Мухаммеда.
Другие страны
13 июня 2022 г. 23:14
Премьер Пакистана осудил власти Индии за давление на мусульман

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф раскритиковал правительство Индии за давление на мусульман, протестовавших против оскорбления пророка Мухаммеда.

Как передает Report, Шариф написал на своей странице в Twitter, что Индия использует репрессивный и жестокий государственный аппарат для запугивания мусульман.

По его словам, власти Индии планируют "и далее вытеснять" мусульман из политической, экономической и культурной жизни общества.

Шариф подчеркнул, что всему миру известно псевдо-демократическое лицо Индии.

Ситуация в Индии обострилась на прошлой неделе из-за оскорблений в адрес пророка Мухаммеда.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх поручил снести дома мусульман, участвующих в протестах, назвав их "незаконными постройками". После этого бульдозерами были снесены дома трех мусульман.

Всего задержаны более 300 человек, принимавших участие в акциях протеста в разных частях штата Уттар-Прадеш.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri Hindistan hakimiyyətinin müsəlmanlara təzyiqini pisləyib

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