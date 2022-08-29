Премьер Пакистана назвал ливни в стране сильнейшими за 30 лет

Пакистан столкнулся с самыми сильными за последние десятилетия проливными дождями, которые привели к крупным наводнениям.

Пакистан столкнулся с самыми сильными за последние десятилетия проливными дождями, которые привели к крупным наводнениям.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

"Я везде вижу наводнения, куда бы я ни направился в ближайшие дни, даже сегодня", - заявил Шариф.

По его словам, нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна для последних 30 лет".

По последним данным, жертвами стихии стали как минимум 1061 человек, наводнения затронули 33 млн жителей страны, повреждено около 1 млн жилых домов.

Согласно пакистанским властям, ситуация с наводнениями этого года хуже, чем в 2010 году, когда в результате стихии погибли 1,7 тыс. человек.