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Премьер: Пакистан в октябре проведет заседание совета глав правительств ШОС

Премьер: Пакистан в октябре проведет заседание совета глав правительств ШОС Пакистан в октябре этого года проведет заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде.
Другие страны
4 июля 2024 г. 13:45
Премьер: Пакистан в октябре проведет заседание совета глав правительств ШОС

Пакистан в октябре этого года проведет заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде.

Как передает Report, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в соцсети "X" по итогам своего выступления на саммите организации в Астане.

"Пакистан с нетерпением ожидает возможности приветствовать членов ШОС на заседании совета глав правительств ШОС в Исламабаде в октябре этого года", - отметил он.

В ходе выступления он подтвердил твердую приверженность Пакистана хартии и принципам ШОС, заявил о поддержке расширения и реформирования ШОС, призвал к коллективным действиям в целях социально-экономического развития, расширения связей, поддержания мира и безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с изменением климата, сокращения масштабов нищеты и, прежде всего, обеспечения соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение.

"Призвал к разрешению давних споров с помощью резолюций СБ ООН. Мы настоятельно призываем к миру в Газе, а также к миру и стабильности в Афганистане", - отметил Шариф.

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Версия на английском языке PM: Pakistan to hold meeting of SCO Council of Heads of Gov't in October
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Pakistan oktyabrda ŞƏT Hökumət Başçıları Şurasının iclasını keçirəcək

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