Премьер: Пакистан в октябре проведет заседание совета глав правительств ШОС

Пакистан в октябре этого года проведет заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде.

Пакистан в октябре этого года проведет заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде.

Как передает Report, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в соцсети "X" по итогам своего выступления на саммите организации в Астане.

"Пакистан с нетерпением ожидает возможности приветствовать членов ШОС на заседании совета глав правительств ШОС в Исламабаде в октябре этого года", - отметил он.

В ходе выступления он подтвердил твердую приверженность Пакистана хартии и принципам ШОС, заявил о поддержке расширения и реформирования ШОС, призвал к коллективным действиям в целях социально-экономического развития, расширения связей, поддержания мира и безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с изменением климата, сокращения масштабов нищеты и, прежде всего, обеспечения соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение.

"Призвал к разрешению давних споров с помощью резолюций СБ ООН. Мы настоятельно призываем к миру в Газе, а также к миру и стабильности в Афганистане", - отметил Шариф.