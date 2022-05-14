О нас
Аудио новости

Премьер Новой Зеландии заразилась коронавирусом

Премьер Новой Зеландии заразилась коронавирусом Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн заразилась коронавирусной инфекцией.
Другие страны
14 мая 2022 г. 03:17
Премьер Новой Зеландии заразилась коронавирусом

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн заразилась коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, об этом она сообщила в Instagram.

"Несмотря на все усилия, к сожалению, я присоединилась к остальным членам своей семьи и получила положительный результат теста на COVID-19", - написала премьер.

Ранее коронавирус был выявлен у ее дочери и партнера. В связи с этим Ардерн находилась на изоляции с 8 мая.

Согласно сообщению на сайте правительства Новой Зеландии, у Ардерн появились симптомы заболевания вечером 13 мая.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiyanın Baş naziri koronavirusa yoluxub

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
9 мая 2022 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi