Премьер Новой Зеландии заразилась коронавирусом

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн заразилась коронавирусной инфекцией.

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн заразилась коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, об этом она сообщила в Instagram.

"Несмотря на все усилия, к сожалению, я присоединилась к остальным членам своей семьи и получила положительный результат теста на COVID-19", - написала премьер.

Ранее коронавирус был выявлен у ее дочери и партнера. В связи с этим Ардерн находилась на изоляции с 8 мая.

Согласно сообщению на сайте правительства Новой Зеландии, у Ардерн появились симптомы заболевания вечером 13 мая.