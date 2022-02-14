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Премьер Новой Зеландии предупредила о беспрецедентной волне COVID в стране

Премьер Новой Зеландии предупредила о беспрецедентной волне COVID в стране Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна столкнулась с новой волной коронавируса, и предупредила о значительном росте заболеваемости COVID-19.
Другие страны
14 февраля 2022 г. 11:57
Премьер Новой Зеландии предупредила о беспрецедентной волне COVID в стране

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна столкнулась с новой волной коронавируса, и предупредила о значительном росте заболеваемости COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

"Это период проблем и риска, такой ситуации мы до сих пор не наблюдали", - сказала Ардерн во время общения с журналистами.

"Мы впервые за два года с начала пандемии вступаем в период, когда жители Новой Зеландии будут наблюдать все больше случаев коронавируса", - отметила она.

В последние дни в Новой Зеландии резко выросло число заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 981 новый случай COVID-19.

По данным статистического портала Worldometers, за время пандемии в Новой Зеландии свыше 21,5 тыс. человек заразились COVID-19, 53 из них скончались.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiyada koronavirus sürətlə artır
Версия на английском языке New Zealand PM warns of unprecedented COVID wave

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