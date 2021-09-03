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Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом

Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом нападение на посетителей супермаркета в Окленде, в результате которого пострадали шесть человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
3 сентября 2021 г. 10:07
Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом нападение на посетителей супермаркета в Окленде, в результате которого пострадали шесть человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня во второй половине дня... экстремист совершил террористическую атаку... в Окленде", — заявила Д. Ардерн.

Она добавила, что преступник придерживался идеологии "Исламского государства".

Утром мужчина накинулся с ножом на покупателей. Из шести раненых трое, по данным местных СМИ, находятся в критическом состоянии.

Нападавшего застрелили при задержании. О нем известно, что он родом из Шри-Ланки, прибыл в Новую Зеландию в 2011 году, и через пять лет попал под наблюдение властей.

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Версия на английском языке New Zealand PM describes Auckland incident as terrorist attack
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiyanın Baş naziri Oklenddə baş verənləri terror aktı adlandırıb

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