Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом нападение на посетителей супермаркета в Окленде, в результате которого пострадали шесть человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом нападение на посетителей супермаркета в Окленде, в результате которого пострадали шесть человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня во второй половине дня... экстремист совершил террористическую атаку... в Окленде", — заявила Д. Ардерн.

Она добавила, что преступник придерживался идеологии "Исламского государства".

Утром мужчина накинулся с ножом на покупателей. Из шести раненых трое, по данным местных СМИ, находятся в критическом состоянии.

Нападавшего застрелили при задержании. О нем известно, что он родом из Шри-Ланки, прибыл в Новую Зеландию в 2011 году, и через пять лет попал под наблюдение властей.