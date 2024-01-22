Премьер: Новое правительство Болгарии должно быть сформировано к 6 марта

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что нынешнее правительство страны подаст в отставку 6 марта, и к этому моменту новое правительство уже должно быть сформировано.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что нынешнее правительство страны подаст в отставку 6 марта, и к этому моменту новое правительство уже должно быть сформировано.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

"Мое намерение - сделать так, чтобы 6 марта, когда нынешнее правительство подаст в отставку, был готов новый кабинет министров, состав которого будет представлен на утверждение парламента сразу после того, как соответствующий мандат [на право формирования правительства] будет вручен президентом", - сказал Денков.

Договоренности о ротационном правительстве Болгарии были достигнуты коалицией партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил и коалицией политических движений "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" после выборов в парламент 2 апреля 2023 года. Николай Денков был избран главой болгарского правительства 6 июня и должен в марте передать свой пост Марии Габриэль.