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Премьер: Новое правительство Болгарии должно быть сформировано к 6 марта

Премьер: Новое правительство Болгарии должно быть сформировано к 6 марта Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что нынешнее правительство страны подаст в отставку 6 марта, и к этому моменту новое правительство уже должно быть сформировано.
Другие страны
22 января 2024 г. 18:45
Премьер: Новое правительство Болгарии должно быть сформировано к 6 марта

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что нынешнее правительство страны подаст в отставку 6 марта, и к этому моменту новое правительство уже должно быть сформировано.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

"Мое намерение - сделать так, чтобы 6 марта, когда нынешнее правительство подаст в отставку, был готов новый кабинет министров, состав которого будет представлен на утверждение парламента сразу после того, как соответствующий мандат [на право формирования правительства] будет вручен президентом", - сказал Денков.

Договоренности о ротационном правительстве Болгарии были достигнуты коалицией партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил и коалицией политических движений "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" после выборов в парламент 2 апреля 2023 года. Николай Денков был избран главой болгарского правительства 6 июня и должен в марте передать свой пост Марии Габриэль.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Bolqarıstanın yeni hökuməti martın 6-dək formalaşmalıdır”

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