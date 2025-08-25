Норвегия планирует выделить $8,5 млрд на нужды Украины в 2026 году

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о намерении страны выделить Украине более чем $8 млрд в 2026 году.

Как передает Report об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

"Я объявил, что поддержка Украины в 2025 году будет продолжена и в 2026. Это будет составлять $8,5 млрд", - заявил премьер, отметив, что предложит эту инициативу парламенту.

Он подчеркнул что парламент страны сможет сохранить высокий уровень поддержки Украины.

Отметим, что речь идет о продолжении реализации "программы поддержки Нансена" (Nansen Support Programme for Ukraine). Она включает в себя финансирование гражданской и военной программы на сумму в 75 млрд норвежских крон ($7,4 млрд) на период 2023-2027 года. Распределение между ними осуществляется ежегодно исходя из потребностей Украины.

В текущем году Норвегия выделит на нужды Украины $8,4 млрд.