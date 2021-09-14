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Премьер Норвегии поставит рекорд по числу избраний в парламент за сто лет

Премьер Норвегии поставит рекорд по числу избраний в парламент за сто лет Действующий премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг станет первым за более чем сто лет норвежским политиком, который был избран в парламент страны (Стортинг) девять раз.
Другие страны
14 сентября 2021 г. 01:58
Премьер Норвегии поставит рекорд по числу избраний в парламент за сто лет
Эрна Сульберг

Действующий премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг станет первым за более чем сто лет норвежским политиком, который был избран в парламент страны (Стортинг) девять раз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовала телекомпания NRK.

Сульберг избиралась в парламент с 1989 года, то есть в течение более 30 лет. По данным телекомпании, она уже гарантировала себе депутатский мандат на выборах в парламент в 2021 году, поскольку возглавляет список своей партии "Хёйре" в области Хордаланн.

Депутаты, которые избирались по девять раз, в последний раз были в парламенте в 1912 году. При этом абсолютный рекорд по количеству избраний принадлежит Маурицу Орфлоту, который избирался в Стортинг двенадцать раз в 1854-1888 годах.

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